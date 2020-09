Read More Provided by: Box Topic: Data Management Format: PDF

In diesem Leitfaden 5 Überlegungen bei der Auswahl der richtigen Plattform zur Zusammenarbeit verraten wir Ihnen, auf was es bei der Wahl des richtigen Tools ankommt. Erfahren Sie, welche Funktionen Sie brauchen, damit die Arbeit im gesamten Unternehmen wie am Schnürchen läuft – vom Engagement der Mitarbeiter über Automatisierungsfunktionen für Endbenutzer bis hin zur Sicherheit