The Forrester New Wave™: Cloud Content Plattformen — Multitenant SaaS, 3. Quartal 2019

Die 13 wichtigsten Anbieter und der Vergleich ihrer Leistungen



In der Forrester-Evaluierung des aufstrebenden Marktes für mehrinstanzfähige Cloud Content Plattformen werden die 13 wichtigsten Anbieter in der Kategorie identifiziert und bewertet. Dieser Bericht legt Untersuchungsergebnisse dar und zeigt auf, inwieweit die einzelnen Anbieter die zehn Kriterien erfüllen und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Unternehmensarchitekten können diese Überprüfung nutzen, um den richtigen Partner für ihre Cloud-Content-Management-Anforderungen auszuwählen.