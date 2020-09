The Forrester New Wave™

Box als führend im Bereich Cloud Content Plattformen ausgezeichnet



Angesichts der Marktverschiebung von traditionellen ECM-Angeboten hin zu Cloud Content Plattformen identifiziert und bewertete Forrester die 13 wichtigsten Anbieter in der Kategorie. Und Box wurde als führend anerkannt in The Forrester New Wave™ Plattformen für Cloud-Inhalte - Multitenant SaaS, Q3 2019.



Dieser Bericht legt Untersuchungsergebnisse dar und zeigt auf, inwieweit die einzelnen Anbieter die zehn Kriterien erfüllen und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Nutzen Sie diesen Bericht, um den richtigen Partner für ihre Cloud-Content-Management-Anforderungen auszuwählen.



Das Forrester New Wave™ unterscheidet sich vom traditionellen Forrester Wave™ dadurch, dass neue Technologien abdeckt werden. Diese "Neue Welle" für Cloud Content Plattformen ist unserer Meinung nach ein Zeichen dafür, dass Unternehmen weltweit die Vorteile der Einführung von SaaS und Cloud-Content Management erkennen.