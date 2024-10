Dieser Inhalt wurde im Sinne Ihres Komforts mit Hilfe von Software von Drittanbietern übersetzt. Es wurden angemessene Anstrengungen unternommen, um eine genaue Übersetzung bereitzustellen; dennoch können einige übersetzte Inhalte Ungenauigkeiten enthalten. Geben Sie uns gern Ihr Feedback.

ChatGPT – Kurzinfos

Was ist ChatGPT? Eine generative KI, die Fragen in natürlich klingender Sprache beantworten kann.

Wer hat ChatGPT entwickelt? OpenAI, Inc.

Preise:

ChatGPT ist kostenlos.

ChatGPT Plus kostet 20 $, 18.53 EUR/Monat.

ChatGPT Teams, das Business-Abonnement für mindestens zwei Personen, kostet 25 $, 23.16 EUR/Monat.

Die Geschäftswelt hat sich im letzten Jahr intensiv mit ChatGPT beschäftigt und hat und in vielen Branchen Einsatzmöglichkeiten für die KI zum Schreiben und zur Bildgenerierung gefunden. Dieser Cheat Sheet enthält Antworten auf die häufigsten Fragen zu ChatGPT und seinen Konkurrenten.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein KI-Chatbot-Produkt, das von OpenAI entwickelt wurde und das auf der Struktur von GPT-4 basiert. GPT steht für „Generative Pre-trained Transformer“ – das bedeutet, dass es sich um ein großes Sprachmodell handelt, das die Wahrscheinlichkeit prüft, welche Wörter als nächstes in der Sequenz folgen könnten. Ein großes Sprachmodell ist ein Deep-Learning-Algorithmus – eine Art Transformer-Modell, bei dem ein neuronales Netzwerk den Kontext zu jedem beliebigen Sprachmuster lernt. Das kann sowohl eine gesprochene Sprache als auch eine Programmiersprache sein.

Das Modell „weiß“ nicht, was es sagt, aber es weiß – basierend auf dem Datensatz, mit dem es trainiert wurde- welche Symbole (Wörter) wahrscheinlich aufeinander folgen,. Die aktuelle Generation von Chatbots mit künstlicher Intelligenz, wie ChatGPT, sein Google-Konkurrent Gemini und andere, treffen keine wirklich intelligent fundierten Entscheidungen. Stattdessen sind sie die Papageien des Internets und wiederholen Wörter, die im Verlauf natürlicher Sprache wahrscheinlich nebeneinander vorkommen.

Die zugrundeliegende Mathematik dreht sich also um Wahrscheinlichkeiten. Die Unternehmen, die sie herstellen und verwenden, preisen Chatbotsals Produktivitätsgenies an, die in Sekundenschnelle Texte erstellen, für die ein Mensch Stunden oder Tage bräuchte.

Im Fall von ChatGPT ist dieser Datensatz ein großer Teil des Internets. Von dort aus geben Menschen Feedback zur Ausgabe der KI, um zu bestätigen, ob die von ihr verwendeten Wörter natürlich klingen.

Über ein Jahr nach seinem Debüt im November 2022 konnte ChatGPT nicht auf Informationen zu aktuellen Ereignissen zugreifen, da es nur auf seine internen Daten zurückgriff. Nach und nach führte OpenAI die Möglichkeit ein, dass die KI eine Verbindung zum Internet herstellen kann, um Alphatestern und Abonnenten des kostenpflichtigen ChatGPT Plus-Plans aktuelle Antworten zu liefern. Ab Mai 2024 können alle Versionen von ChatGPT, einschließlich der kostenlosen Version, eine Verbindung zum Internet herstellen, um Informationen zu aktuellen Ereignissen bereitzustellen.

Im August 2023 startete OpenAI GPTBot, einen Webcrawler, der das Wissen von ChatGPT erweitern soll. Lesen Sie technische Details zu GPTBot und Möglichkeiten, das Crawlen einer von Ihnen betriebenen Website zu verhindern.

MEHR DAZU: Die Wahrscheinlichkeitsbewertungen von OpenAI wurden auf dem Azure AI-Supercomputer von Microsoft trainiert. (TechRepublic)

Mehrere Organisationen haben Chatbots in einige ihrer Softwarefunktionen integriert. Microsoft, das OpenAI finanziert, hat ChatGPT in der Bing-Suche und in Microsoft 365 eingeführt. Salesforce hat ChatGPT in Form des digitalen Assistenten Einstein zu einigen seiner CRM-Plattformen hinzugefügt.

Wer hat ChatGPT entwickelt?

ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt, einem Forschungslabor mit sowohl gemeinnützigen als auch gewinnorientierten Zweigen. Bei seiner Gründung im Jahr 2015 erhielt OpenAI Finanzmittel von Amazon Web Services, InfoSys und YC Research sowie von Investoren wie Elon Musk und Peter Thiel. Musk hat seine Verbindungen zum Unternehmen inzwischen abgebrochen, während Microsoft OpenAI im Jahr 2023 mit 10 Milliarden Dollar unterstützt.

Was kostet ChatGPT?

Mit der Basisversion von ChatGPT können Sie kostenlos ein Gespräch beginnen.

Abonnenten von ChatGPT Plus erhalten für 20 US-Dollar pro Monat vorrangigen Zugriff auf einzelne Instanzen, schnellere Reaktionszeiten und die Möglichkeit, neue Funktionen und Verbesserungen als Erste zu nutzen.

Für Entwickler und Organisationen, die noch keinen speziellen Vertrag mit OpenAI haben, gibt es eine Warteliste für den Zugriff auf die ChatGPT-API.

Im August 2023 brachte OpenAI ChatGPT Enterprise auf den Markt, ein Abonnement für Unternehmen mit mehr Sicherheitsverbesserungen und Administratorkontrollen im Vergleich zur Basisversion. Organisationen, die sich für die Preise von ChatGPT Enterprise interessieren, können sich an das Vertriebsteam von OpenAI wenden. Laut Bloomberg hatten sich bis Januar 2024 260 Unternehmenskunden für ChatGPT Enterprise angemeldet. Ein Juli-Update für ChatGPT Enterprise brachte neue Compliance- und Verwaltungstools, nämlich:

Die ChatGPT Compliance API, die Konversationen und Metadaten protokolliert

System für Cross-Domain Identity Management (SCIM), das interne Verzeichnisse synchronisiert

Präzisere Administratorkontrollen über benutzerdefinierte GPTs.

Im Januar 2024 eröffnete OpenAI ChatGPT Team, ein Abonnement, das Zugriff auf die größeren Modelle von OpenAI und einen kollaborativen Arbeitsbereich ermöglicht. Es kostet 25 USD/Monat pro Nutzer bei jährlicher Abrechnung oder 30 USD/Monat pro Nutzer bei monatlicher Abrechnung.

So verwenden Sie ChatGPT

Die Verwendung von ChatGPT ist ganz einfach. Befolgen Sie einfach diese Schritte:

Besuchen Sie https://chat.openai.com/. Registrieren Sie sich für ein Konto bei OpenAI. Dazu wird ein Bestätigungscode aus Ihrer E-Mail abgerufen, oder verwenden Sie ChatGPT, ohne sich anzumelden. Geben Sie in das Eingabefeld „Nachricht ChatGPT“ ein, um zu beginnen. Wenn Sie sich für die Plus-Version anmelden, wird auf der linken Seite der Startseite die Schaltfläche „Upgrade auf Plus“ angezeigt.

OpenAI kann Gespräche mit ChatGPT, die ohne Konto geführt werden, für das KI-Training verwenden. Wenn Sie angemeldet sind, können Sie die Verwendung Ihrer Gespräche als Trainingsdaten deaktivieren: Gehen Sie zu „Einstellungen“ und deaktivieren Sie „Modell für alle verbessern“.

Für Unternehmen kann ChatGPT Code schreiben und debuggen sowie Berichte, Präsentationen, E-Mails und Websites erstellen. Im Allgemeinen kann ChatGPT die Art von Prosa verfassen, die Sie wahrscheinlich für die Arbeit verwenden würden („Schreiben Sie eine E-Mail, in der Sie eine Einladung zu einem Vortrag auf einer Cybersicherheitskonferenz annehmen.“). ChatGPT kann auch Fragen beantworten („Welche Bücher sind [xyz] ähnlich?“). Microsoft hat diese Funktionen in seiner Ankündigung vorgestellt, dass OpenAI in Word und einige andere Teile der 365 Business Suite integriert wird.

ChatGPT hat sich bisher keine Informationen von einer Unterhaltung zur nächsten „gemerkt“. Ab dem 29. April können jedoch alle ChatGPT-Benutzer die Funktion Memory nutzen, die Informationen über vorherige Chats speichert. (Die Memory-Funktion ist in Europa und Korea nicht verfügbar.)

Die Speichersteuerung kann deaktiviert werden, indem Sie „Einstellungen“ > „Personalisierung“ > „Speicher“ auswählen oder ChatGPT anweisen, den Speicher zu vergessen.

ChatGPT Plus-Mitglieder können die Funktion „ Benutzerdefinierte Anweisungen“ verwenden, um sicherzustellen, dass sich die KI bestimmte Dinge über sie merkt. Sie kann sich beispielsweise merken, ob ein bestimmter Benutzer eher Inhalte für ein Geschäftspublikum oder für Drittklässler wünscht. Benutzerdefinierte Anweisungen sind in Großbritannien und der EU nicht verfügbar.

ChatGPT-App für iOS und MacOS

Am 18. Mai 2023 kündigte OpenAI die Einführung der kostenlosen ChatGPT-App für iOS an. Das Unternehmen gab an, dass die App Ihren Verlauf geräteübergreifend synchronisiert und in das Open-Source-Spracherkennungssystem Whisper integriert ist. In der iOS-App erhalten ChatGPT Plus-Abonnenten laut OpenAI exklusiven Zugriff auf die Funktionen von GPT-4, frühzeitigen Zugriff auf Funktionen und schnellere Reaktionszeiten.

OpenAI begann mit der Einführung in den USA. Seit dem 24. Mai 2023 ist die Lösung auf 11 weitere Länder ausgeweitet – Albanien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Irland, Jamaika, Korea, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria und das Vereinigte Königreich. Weitere Länder sollen folgen.

Am 14. Mai stellte OpenAI eine ChatGPT-Desktopanwendung für MacOS vor. Zu diesem Zeitpunkt war die App nur für ChatGPT Plus-Abonnenten verfügbar; am 25. Juni wurde die App für alle geöffnet.

ChatGPT-App für Android

ChatGPT für Android wurde am 25. Juli 2023 für Benutzer in den USA, Indien, Bangladesch und Brasilien veröffentlicht. Android-Nutzer in diesen Ländern können die App jetzt über den Google Play Store herunterladen. Weitere Länder erhielten laut sagte OpenAI im Laufe der folgenden Woche Zugriff.

Sprach- und Bildfunktionen

Am 21. November 2023 wurde ChatGPT Voice für alle Nutzer freigegeben. Mit dieser Funktion können User Fragen laut stellen und ChatGPT kann auf gleiche Weise antworten. GPT-4o, die neueste Version des zugrunde liegenden großen Sprachmodells (Stand: Mai 2024), ersetzt Voice durch native Multimodalität und fügt einen natürlicher klingenden Ton und eine schnellere Reaktionsfähigkeit hinzu.

Seit dem 8. August können Nutzer von ChatGPT Free mit DALL-E 3 ein oder zwei Bilder pro Tag erstellen. ChatGPT-Nutzer, die die Tarife Plus und Enterprise abonniert haben, können DALL-E 3 häufiger verwenden: manchmal bis zu 50 Bilder pro Tag, wobei die Ratenbegrenzungen variieren. Ab dem 12. Februar 2024 enthalten alle mit DALL-E 3 in ChatGPT generierten Bilder C2PA-Metadaten, einen Wasserzeichenstandard, der angibt, dass das Bild von den KI-Modellen erstellt wurde.

Im Juli stellte OpenAI den erweiterten Sprachmodus vor, der „natürlichere Gespräche in Echtzeit ermöglicht, der es Ihnen erlaubt, jederzeit zu unterbrechen, und der Ihre Emotionen erkennt und darauf reagiert“, wie im Mai demonstriert wurde. „Eine kleine Gruppe von ChatGPT Plus-Nutzern“ wird zuerst Zugriff auf den erweiterten Sprachmodus erhalten.

Hilfreiche ChatGPT-Prompts

Prompts sind Abfragen, die ChatGPT sagen, welche Informationen es bereitstellen soll. Das können einfache Fragen sein, aber geringfügige Änderungen in der Formulierung können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. OpenAI gibt einige Beispiele für hilfreiche prompts:

Fasse die Besprechungsnotizen in einem einzigen Absatz zusammen. Schreibe dann eine Markdown-Liste der Sprecher und ihrer wichtigsten Punkte. Liste abschließend die nächsten Schritte oder Aktionspunkte auf, die die Sprecher gegebenenfalls vorgeschlagen haben.

Wie addiere ich eine Reihe von Dollarbeträgen in Excel? Ich möchte dies automatisch für ein ganzes Tabellenblatt tun, wobei alle Summen rechts in einer Spalte mit dem Namen „Gesamt“ landen sollen.

OpenAI bietet folgende Tipps, um klare und nützliche Antwortenzu erhalten:

Schreiben Sie klare Anweisungen. Sie können angeben, ob die Antworten der KI kurz oder lang, detailliert oder einfach oder für ein bestimmtes Publikum sein sollen.

Stellen Sie andere Texte bereit, auf die die KI verweisen kann.

Bitten Sie um einen „Gedankenstrang“, um ChatGPT mehr Zeit für die richtige Antwort zu geben.

Füttern Sie ChatGPT mit den Ausgaben anderer Tools, wie etwa RAG oder einer Codeausführungs-Engine, um die Genauigkeit der Antworten zu erhöhen.

ChatGPT-Updates und OpenAI API-Neuigkeiten

OpenAI aktualisiert ChatGPT und seine anderen Dienste weiterhin mit entwicklerorientierten Änderungen.

Das Bug-Bounty-Programm von OpenAI

OpenAI startete am 12. April 2023 ein Bug-Bounty-Programm, das ethischen Hackern, die Schwachstellen im Code finden, zwischen 200 und 20.000 US-Dollar bietet. Kritischere Schwachstellen bringen dabei höhere Prämien ein.

OpenAI sucht nicht nach Lösungen für Probleme mit ChatGPT-Inhalten (z. B. die bekannten „Halluzinationen“). Stattdessen möchte die Organisation, dass Hacker Authentifizierungsprobleme, Datenfreigabe, Zahlungsprobleme, Sicherheitsprobleme mit dem Plugin-Erstellungssystem und mehr melden. Einzelheiten zum Bug-Bounty-Programm finden Sie auf Bugcrowd.

Mit dem Datenschutz-Update von OpenAI können Benutzer sich selbst von Trainingsdaten ausschließen

Am 25. April 2023 gab OpenAI bekannt, dass es eine Einstellung für Chatverlauf und Training hinzugefügt hat, mit der Benutzer ihren ChatGPT-Chatverlauf deaktivieren können, um zu verhindern, dass zukünftige Versionen der großen Sprachmodelle von OpenAI mit diesen Konversationen trainieren. Um diese Option zu finden, klicken Sie auf Ihren Kontonamen, der als Ihre E-Mail-Adresse angezeigt wird. Wählen Sie Einstellungen > Datenkontrollen > Chatverlauf und Training.

Wenn diese Einstellung nicht deaktiviert ist, werden Nutzerdaten an die KI zurückgesendet, um sie zu trainieren und umnatürlichere und nützlichere Antworten zu generieren.

OpenAI filtert persönlich identifizierbare Informationen aus den Trainingsdaten heraus, teilte OpenAI Bloomberg mit. Ab April 2023 können Nutzer eine Kopie ihrer ChatGPT-Chats herunterladen und sehen, welche Trainingsdaten sie generiert haben. In ChatGPT Enterprise werden die Nutzerdaten verwendet, um andere OpenAI-Produkte zu trainieren.

Surfen im Internet und Plug-ins

GPTPlus-User erhielten in der Woche vom 12. Mai 2023 Zugriff auf eine Betaversion des Webbrowsers und der Plug-Ins. Die Beta umfasst den Webbrowsermodus, in dem ChatGPT manchmal auf das Internet zugreift, um Informationen zu aktuellen Ereignissen abzurufen.

Zweitens ruft die Betaversion von ChatGPT zu den entsprechenden Zeitpunkten Drittanbieter-Plugins auf, wenn der Benutzer diese aktiviert. Auf Drittanbieter-Plugins kann im Plugin Store unter „Plugins“ zugegriffen werden. Dadurch stehen ChatGPT über 70 Drittanbieter-Plugins zur Verfügung.

API- und Preisaktualisierungen im Juni 2023

Am 13. Juni 2023 fügte OpenAI der Chat Completions API Funktionsaufrufe hinzu, reduzierte den Preis seines Einbettungsmodells, das dem Modell bei der Interpretation von Tokens hilft, und reduzierte den Preis von Eingabetokens für GPT-3.5-Turbo, eines der Abonnementmodelle für das GPT 3.5-Modell.

Mit Funktionsaufrufen können Entwickler Funktionen für GPT-4 oder GPT-3.5 Turbo beschreiben und die KI gibt ein JSON-Objekt zurück, das diese Funktionen aufrufen kann. Dies kann verwendet werden, um Chatbot-Tools zu erstellen, die externe Plugins aufrufen, natürliche Sprache in Datenbankabfragen oder API-Aufrufe umwandeln oder strukturierte Daten aus Text extrahieren.

Weitere Ankündigungen aus dem Blogbeitrag von OpenAI vom 13. Juni 2023 sind:

Aktualisierte und lenkbarere Versionen von GPT-4 und GPT-3.5-Turbo.

Neue 16K-Kontextversion von GPT-3.5-Turbo im Vergleich zur Standard-4K-Version.

Anwendungen, die GPT-3.5-Turbo, GPT-4 und GPT-4-32K verwenden, werden am 27. Juni automatisch auf neue Modelle aktualisiert.

Code-Interpreter

Am 6. Juli 2023 stellte OpenAI die Code-Interpreter-Funktion von ChatGPT allen ChatGPT Plus-Nutzern zur Verfügung. Der Code-Interpreter ist ein internes Plug-in, mit dem ChatGPT Code ausführen kann, um Daten zu analysieren, mathematische Probleme zu lösen, Diagramme zu erstellen, Dateien zu bearbeiten und ähnliche Aufgaben zu erledigen. Es funktioniert mithilfe eines Python-Interpreters in einer Sandbox-Ausführungsumgebung mit Firewall in einer persistenten Sitzung über die gesamte Dauer der Chat-Konversation, erklärte OpenAI in seinem Blogbeitrag.

Der Code-Interpreter ist in der Betaversion verfügbar, indem Sie die folgenden Schritte in einem ChatGPT Plus-Konto ausführen:

Klicken Sie auf Ihren Namen.

Wählen Sie in Ihren Einstellungen Betafunktionen aus.

Aktivieren Sie die Betafunktionen, die Sie ausprobieren möchten.

GPTs

Am 6. November 2023 veröffentlichte OpenAI GPT-4 Turbo und GPTs, benutzerdefinierte Versionen von ChatGPT, die für bestimmte Aufgaben erstellt werden können. Für die Erstellung von GPTs sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Stattdessen können Nutzer eine Konversation in natürlicher Sprache mit generativer KI führen, um sie zu erstellen. Entwickler können benutzerdefinierte Aktionen für GPTs definieren, indem sie dem GPT eine oder mehrere APIs zur Verfügung stellen. Unternehmenskunden können GPTs innerhalb ihrer Organisationen teilen.

OpenAI hat im Januar 2024 einen Marktplatz zum Durchsuchen und Verwenden von GPTs eröffnet.

Seit Januar können GPTs im standardmäßigen ChatGPT-Chatfenster verwendet werden. Benutzer können das @-Symbol eingeben, um ein GPT auszuwählen.

Ab dem 13. Mai sind GPTs für alle Benutzer verfügbar, einschließlich der kostenlosen Stufe.

Copyright Shield

Am 6. November 2023 kündigte OpenAI Copyright Shield an. Copyright Shield garatiert, dass OpenAI die Kosten trägt, wenn jemand rechtliche Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzungen an Inhalten geltend macht, die von Benutzern von ChatGPT Enterprise oder der Entwicklerplattform von OpenAI erstellt wurden.

API-Updates im April 2024

Am 4. April 2024 führte OpenAI neue Funktionen zur Feinabstimmung von ChatGPT mithilfe der API ein. Zu diesen neuen Funktionen gehören mehr während des Trainings erstellte Kontrollpunkte, wodurch die Notwendigkeit eines nachfolgenden erneuten Trainings verringert wird, sowie mehr Integrationen von Drittanbietern. Außerdem ist jetzt eine unterstützte Feinabstimmung im Custom Model-Programm verfügbar.

GPT-4o

Am 13. Mai kündigte OpenAI GPT-4o ein neues KI-Modell an, das hinter den Kulissen von ChatGPT arbeitet. GPT-4o ermöglicht im Vergleich zu GPT-4 Turbo schnellere Antworten auf gesprochene Wörter und natürlicher klingende Sprachfunktionen. GPT-4o ist ab dem 13. Mai für alle ChatGPT-Benutzer verfügbar.

Google Drive und Microsoft OneDrive mit ChatGPT verbinden

Seit dem 13. Mai können Tabellen und Diagramme aus Google Drive und Microsoft OneDrive zur Datenanalyse direkt in ChatGPT Plus, Teams und Enterprise hochgeladen werden. ChatGPT Plus, Teams und Enterprise können dann auf Grundlage dieser Daten Diagramme für Präsentationen oder Dokumente erstellen.

Apple-Intelligenz

Im Juni kündigte Apple an, dass es mit Apple Intelligence, das auf proprietären Modellen läuft, generative KI in seine Computer, Tablets und Telefone integrieren wird. Apple Intelligence kann sich mit ChatGPT verbinden, um Fragen zu beantworten, die die KI auf dem Gerät nicht allein beantworten kann.

CriticGPT

Im Juni erläuterte OpenAI, wie es KI nutzt, um KI-Antworten zu verfeinern und zu korrigieren. Dies geschieht mithilfe von CriticGPT, einem KI-Modell, das KI-Trainer unterstützt – echte Menschen, die der KI während des Trainings Feedback geben. Der Beitrag weist darauf hin, dass selbst „die Vorschläge von CriticGPT nicht immer richtig sind“.

Gesellschaftliche Kritik und Sicherheitsprobleme von ChatGPT

Da immer mehr Organisationen generative KI einsetzen, stellen sich viele Fragen. Wird KI in der Lage sein, Arbeitsplätze von Menschen zu ersetzen? Welche Datenschutz- und ethischen Bedenken wirft sie auf? Diese Fragen gelten sowohl für ChatGPT als auch für seine Konkurrenten, da jede generative KI ähnliche Aufgaben ausführen kann. Generative KI wie ChatGPT kann überzeugend falsche Informationen erfinden und so zu Desinformation oder Verwirrung beitragen.

Wird ChatGPT dazu führen, dass Menschen ihre Arbeit verlieren?

Ob ChatGPT Menschen Arbeitsplätze wegnehmen wird, ist schwer vorherzusagen. Goldman Sachs sagte in einem Bericht vom April 2023, dass ein Viertel bis die Hälfte der menschlichen Arbeitslast mit generativer KI automatisiert werden könnte. Das Finanzinstitut weist darauf hin, dass dies nicht unbedingt bedeutet, dass diese Arbeitsplätze verschwinden werden – stattdessen werden die meisten „nur teilweise der Automatisierung ausgesetzt“ sein – und dies könnte zu einem Anstieg des globalen BIP um bis zu 7 % führen.

Sich wiederholende oder auf sehr spezifischen Regeln basierende Rollen können am ehesten von der KI übernommen werden, sagte Steven Miller, emeritierter Professor für Informationssysteme an der Singapore Management University, gegenüber CNBC.

ChatGPT könnte auch zur Schaffung neuer Berufsbilder führen. In jedem Fall werden Menschen benötigt, die KI wie ChatGPT anleiten, trainieren und prüfen. Höchstwahrscheinlich werden wir die Art von Umstrukturierung erleben, die mit jedem größeren technologischen Wandel einhergeht, da sich einige Jobs ändern und andere nicht.

MEHR DAZU: Wie ChatGPT Arbeitsplätze verbessern könnte, anstatt sie zu ersetzen (TechRepublic)

Einige Experten bezeichnen die aktuelle KI-Welle als vergleichbar mit den Anfängen des Internets. Es bestehen immer noch technologische Einschränkungen, und einige Schätzungen darüber, wie viele Arbeitsplätze durch Automatisierung verloren gehen würden, haben sich in der Vergangenheit als übertrieben erwiesen. Das IEEE weist darauf hin, dass sich die KI-Branche der Hardwarebeschränkungen und -kosten bewusst sein muss. Unternehmen finden es möglicherweise nicht praktikabel, so viel Geld für KI-Dienste auszugeben, um einen großen Teil ihrer Belegschaft zu ersetzen. Zahlende Nutzer von ChatGPT können maximal 25 GPT-4-Abfragen alle drei Stunden durchführen, wie das IEEE betonte.

In manchen Berufen könnte die KI den ersten Entwurf überflüssig machen, sagte David Autor, Professor für Arbeitsökonomie am MIT, in einem Interview mit CBS MoneyWatch. Ein Mensch müsste das Ergebnis optimieren und einen einzigartigen Blickwinkel oder eine abwechslungsreichere Formulierung einbringen, aber ChatGPT könnte die Grundversion einer Rede oder eines Blogbeitrags schreiben.

Ethische und Datenschutzbedenken bezüglich ChatGPT

ChatGPT wirft Fragen zur Ethik der Verwendung von schriftlichen Inhalten auf, die vom Algorithmus erstellt wurden. Von KI erstellte Beiträge sollten deutlich als solche gekennzeichnet werden, aber was ist mit eher informeller Kommunikation wie E-Mails? Unternehmenslenkersollten Richtlinien dafür festlegen, wann der Einsatz von ChatGPT oder anderer KI am Arbeitsplatz transparent gemacht werden sollte.

OpenAI weist darauf hin, dass seine Produkte nicht für Entscheidungen in der Strafverfolgung oder der Weltpolitik verwendet werden dürfen. Der Datenschutz, der vielleicht ein dringlicheres Problem darstellt als die globale Vorherrschaft, veranlasste Italien, ChatGPT zu verbieten. OpenAI hat seitdem erklärt, dass es einen Weg finden möchte, ChatGPT auch im Rahmen der strengen Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union funktionieren zu lassen. Die EU hat seitdem Gesetze zur Verwendung von KI erlassen.

Vielleicht inspiriert von Science-Fiction-Romanen über die Übernahme der Erde durch künstliche Intelligenz, mahnen einige hochkarätige Tech-Unternehmen zur Vorsicht, wenn es darum geht, der künstlichen Intelligenz zu viel Freiraum zu lassen. Am 22. März 2023 forderten eine Petition und ein offener Brief, unterzeichnet von Elon Musk und vielen anderen, die Unternehmen dazu auf, die Entwicklung großer Mengen künstlicher Intelligenz zu unterbrechen, bis mehr Sicherheitsvorkehrungen eingebaut sind.

Einige Künstler und Autoren haben gegen die Verwendung von ChatGPT zur Nachahmung ihres Originalstils protestiert, was möglicherweise zu einer Abwertung ihrer Arbeit oder zur Herstellung von weniger Kopien führen könnte.

Sicherheitsbedenken rund um ChatGPT

ChatGPT kann auf böswillige Weise verwendet werden oder Schwachstellen aufweisen. Ein potenzielles Sicherheitsproblem entsteht durch die mögliche Verwendung generativer KI wie ChatGPT für Cyberangriffe. Laut BBC News halfen GPTs (die ChatGPT-Funktion, die Benutzern beim Erstellen von KI-Apps hilft) BBC News dabei, einen generativen, vortrainierten Transformer zum Schreiben von Phishing-E-Mails zu erstellen.

„Die öffentliche Version von ChatGPT weigerte sich, die meisten [bösartigen] Inhalte zu erstellen – aber Crafty Emails [die App] tat fast alles, was von ihr verlangt wurde, und fügte manchmal Haftungsausschlüsse hinzu, in denen es hieß, dass Betrugstechniken unethisch seien“, schrieb Joe Tidy bei BBC News.

Die Sicherheitsforscher von IBM X-Force verwendeten ChatGPT, um Phishing-E-Mails zu schreiben. Die von Menschen für denselben Test verfassten Phishing-E-Mails waren jedoch erfolgreicher.

Trainingsdaten mit dem „Poem“-Exploit extrahiert

Am 28. November 2023 stellten Sicherheitsforscher von Google DeepMind fest, dass Angreifer mithilfe einer Schwachstelle, die auf extrahierbarem Auswendiglernen basiert, Trainingsdaten, darunter auch persönliche Informationen, aus ChatGPT extrahieren konnten. Das als PDF auf arXiv veröffentlichte Dokument zeigt, dass die Forscher den Chatbot dazu bringen konnten, seine Rohtrainingsdaten preiszugeben. Eine Möglichkeit, dies zu tun, bestand darin, ChatGPT zu bitten, das Wort „Poem“ ewig zu wiederholen. Dies würde dazu führen, dass der Chatbot schließlich von der Aufgabe abweicht und zufällige Inhalte generiert oder in einigen Fällen genau die Daten generiert, mit denen die generative KI trainiert wurde.

„Der eigentliche Angriff ist irgendwie albern“, schrieben die Forscher und bezogen sich dabei auf die Aufforderung zum endlosen Gedicht. Sie warnen jedoch davor, dass die Folgen ziemlich schwerwiegend sein könnten, da der Angriff die Datenschutzvorkehrungen von ChatGPT umgeht.

Andere Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit ChatGPT

Im Dezember 2023 entdeckte der Sicherheitsforscher Johann Rehberger eine Datenexfiltrationsschwachstelle in ChatGPT. OpenAI hat die Schwachstelle gepatcht.

Im Januar 2024 meldete ein ChatGPT-Benutzer gegenüber ArsTechnica, dass die privaten Daten eines anderen Benutzers in seinem ChatGPT-Chatfenster erschienen. Dies sei das Ergebnis eines Hacks der Kontoanmeldeinformationen des Benutzers und nicht einer Sicherheitslücke in ChatGPT, erklärte OpenAI.

Mehr zum Thema KI

Wer sind die Konkurrenten von ChatGPT?

Die Hauptkonkurrenten von ChatGPT sind:

Anthropics Claude 3

Claude 3 läuft auf den Sonnet- und Opus-Modellen von Anthropics und bietet viele der gleichen Generierungs-, Zusammenfassungs- und Konversationsfunktionen wie ChatGPT zu einem ähnlichen Preis. Claude 3 ist kostenlos nutzbar oder kann auf ein Abonnement für 20 US-Dollar/18.53 EUR pro Monat aufgewertet werden. Wie ChatGPT kann Claude 3 Code schreiben oder auf Eingabeaufforderungen zu Dokumenten reagieren, die der Benutzer hochlädt. Es kann bis August 2023 aus öffentlichem Wissen schöpfen.

Googles Gemini (ehemals Bard)

Der Hauptkonkurrent von ChatGPT ist Gemini, Googles generativer KI-Chatbot. Bard ist in der Google-Suche und anderen Apps und Diensten verfügbar. Im Vergleich zu ChatGPT konzentriert sich Bard mehr darauf, Prosa zu verfassen, die klingt, als hätte ein Mensch sie natürlich gesprochen, und weniger darauf, jede Frage beantworten zu können. Gemini basiert auf einem proprietären großen Sprachmodell, das ebenfalls Gemini genannt wird.

Meta-KI mit Llama 3

Metas jüngster Beitrag zum Wettbewerb der generativen KI-Chatbots ist Meta AI, das auf dem großen Sprachmodell Llama 3 basiert. Es kann bei der Suche helfen, Fragen beantworten und Bilder erstellen. Meta AI ist in den Apps Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger verfügbar. Sie können Meta AI auch kostenlos in einem Browser verwenden.

Microsoft Copilot

Copilot ist eine generative KI, die als eigenständiger Chatbot oder zusammen mit Microsoft-Produkten funktioniert, von der 365-Suite bis hin zu spezifischen Diensten für Cybersicherheit, Vertrieb und anderen Geschäftsbereichen. Microsoft Copilot ist ein Cousin von ChatGPT, da beide auf dem großen Sprachmodell GPT-4 von OpenAI basieren.

Der Chatbot von Perplexity AI

Perplexity AI hebt sich dadurch ab, dass sein Chatbot Quellen angibt. Perplexity AI verweist den Benutzer auf relevante Google-Suchergebnisse, wodurch seine Ergebnisse in manchen Fällen genauer sind als die der Konkurrenz, insbesondere bei aktuellen Ereignissen. Als wir beispielsweise mehrere KI-Chatbots fragten, wer 2023 den Super Bowl gewinnen würde, war Perplexity der einzige, der die richtige Antwort lieferte. Allerdings können die Antworten von Perplexity steif oder inkonsistent sein, wenn kreative Inhalte verlangt werden.

Die Zukunft von ChatGPT im Geschäftsleben

Wird ChatGPT in Zukunft in Online-Produkten weit verbreitet sein oder ist es eine technologische Innovation, die immer auf der Suche nach einem größeren Anwendungsfall ist? Heute steckt seine „Intelligenz“ eindeutig noch in den Kinderschuhen, da OpenAI bereits Haftungsausschlüsse für unangemessene Inhalte oder falsche „Halluzinationen“ enthält. ChatGPT bringt die Wörter vielleicht in eine zusammenhängende Reihenfolge, aber es wird nicht unbedingt die Fakten klar darstellen.

GPT-3.5 und GPT-4 werden möglicherweise auch in Mathematik schlechter. Ein Bericht der Stanford University und der University of California, Berkeley vom August 2023 stellte diesen „Drift“ oder die allmähliche Verschlechterung der Fähigkeit fest, Aufgaben wie das Identifizieren von Primzahlen auszuführen. Ihre Theorien, warum dies geschieht, umfassen eine verringerte Fähigkeit, Gedankenketten oder (grob gesagt schrittweise) Anweisungen zu folgen.

Im Juli 2023 führten zwei MIT-Studenten der Wirtschaftswissenschaften eine Studie mit 453 Berufstätigen durch. Sie fanden heraus, dass Personen, die ChatGPT für Schreibaufgaben – wie das Erstellen von Pressemitteilungen, Kurzberichten oder Analyseplänen – verwendeten, 40 % weniger Zeit für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigten als eine Kontrollgruppe, die nicht ermutigt wurde, die generative KI zu nutzen. Diese Fachleute wurden dann von ihren Kollegen bewertet. Im Durchschnitt erhielten sie 18 % bessere Noten als die der Kontrollgruppe (die keine KI verwendete). Dies liefert einige qualitative Daten über die Auswirkungen, die ChatGPT auf die Arbeit von Büroangestellten haben könnte.

„Teilnehmer mit schwächeren Fähigkeiten profitierten am meisten von ChatGPT, was politische Auswirkungen auf die Bemühungen hat, die Produktivitätsungleichheit durch KI zu verringern“, schrieben die Autoren der Studie, Shakked Noy und Whitney Zhang.

Insgesamt vertraten Noy und Zhang die Ansicht, dass die weitverbreitete Nutzung von ChatGPT für Schreibaufgaben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Arbeitsplatz und den Arbeitsmarkt haben könne.

Unterdessen können virale KI-Ankündigungen für Anleger sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht´ sein. Der Aktienkurs von Microsoft stieg nach der Ankündigung von GPT-4, während der Aktienkurs von Google nachgab, als Bard bei einer Demonstration schlecht abschnitt.

OpenAI verzeichnete im Juni 2023 zum ersten Mal seit der Veröffentlichung im November 2022 einen Rückgang der Besucherzahlen auf der ChatGPT-Website. Laut Similarweb sanken die weltweiten Einzelbesucher von Mai bis Juni um 5,7 %. Der globale Desktop- und mobile Webverkehr sank um 9,7 %. ChatGPT verzeichnet immer noch mehr weltweite Besucher als Microsofts interne KI bei Bing.com. Der Glanz der Chat-KI ist möglicherweise verblasst, obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob auch die Geschäftswelt diese trendige Technologie nicht mehr so ​​sehr mag.

Was kommt als Nächstes für ChatGPT?

OpenAI sagt, dass es derzeit kein GPT-5 trainiert, den wahrscheinlichen Nachfolger des heutigen Modells. In einem Vortrag am MIT, über den The Verge berichtete, widersprach Sam Altman dem offenen Brief – in einem früheren Entwurf hieß es, eine 5. Generation sei auf dem Weg; vor allem kritisierte er den Mangel an technischer Spezifität des Briefes.

„Wir machen zusätzlich zu GPT-4 noch andere Dinge, bei denen es meiner Meinung nach alle möglichen Sicherheitsprobleme gibt, die angegangen werden müssen und die im Brief völlig ausgelassen wurden“, sagte Altman.

Er sagte, niemand solle „so bald“ mit der Einführung von GPT-5 rechnen.